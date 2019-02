Messina, alluvione Giampilieri: ok ai risarcimenti per le vittime

28 Febbraio 2019 15:49

Messina, alluvione di Giampilieri: il pg della Cassazione apre le porte ai risarcimenti per le parti civili

Va in prescrizione il processo per l’alluvione di Giampilieri e Scaletta (Messina) in cui, nel 2009, persero la vita 37 persone, ma potranno essere accolti i ricorsi delle parti civili nei confronti dell’ex sindaco di Messina Buzzanca e dell’ex sindaco di Scaletta Zanclea Mario Briguglio. A chiederlo è stato il sostituto pg della Cassazione Giulio Romano, davanti alla quarta sezione penale chiamata a decidere sui ricorsi della procura generale di Messina e dei familiari delle vittime. Romano ha chiesto la prescrizione per i reati penali, ma ha aperto uno spiraglio per i risarcimenti. Buzzanca e Briguglio in primo grado erano stati assolti per insussistenza di prove: all’epoca, la corte di appello aveva anche revocato i risarcimenti civili ribaltando la sentenza in primo grado, che condannava i due sindaci a sei anni. Il pg Romano oggi ha però riaperto le porte ai risarcimenti, in linea con la sentenza di primo grado. “i ricorsi che evidenziano le contraddizioni delle sentenza d’appello e l’esigenza di una motivazione rafforzata sono fondati“- ha detto il pg.

Valuta questo articolo