Sparito nel nulla 86enne a Messina: manca da casa da 8 giorni, apprensione dei familiari [INFO UTILI]

8 Febbraio 2019

Messina, continuano le ricerche di Gioacchino Spagnolo: appello della famiglia alla trasmissione “Chi l’ha visto?”

Continuano le ricerche di Gioacchino Spagnolo, 86enne di Giostra (Messina) che manca da casa dallo scorso 1 febbraio. L’anziano che soffre di memoria a breve termine, nel pomeriggio di venerdì scorso è uscito da casa a piedi per andare a trovare il fratello che abita sulla Panoramica. Le ultime notizie dell’anziano signore risalgono alle 18 di quello stesso pomeriggio: Gioacchiano in una telefonata al fratello ha detto di aver perso l’orientamento. Alle 19 e 40 un’amica di famiglia avrebbe sentito l’uomo per telefono: Gioacchino le avrebbe detto di trovarsi in una strada buia e desolata, in salita. Il cellulare dell’uomo venerdì scorso era agganciato alla cella che copre la zona di via Principessa Mafalda e Viale dei Tigli.

Quel pomeriggio l’uomo indossava un basco grigio, pantaloni e un giaccone scuri. Gioacchino Spagnolo non ha con sé la carta di identità. L’uomo ha occhi azzurri, corporatura nella media e porta gli occhiali. La famiglia ha fatto appello anche alla trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”. Chiunque avesse notizie utili può contattare le forze dell’ordine al numero di emergenza 112 o il nipote Stelio al numero 340-3094742.

