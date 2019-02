Messina: 47enne arrestato per detenzione di droga

6 Febbraio 2019 14:38

Messina: i Carabinieri arrestano un uomo per detenzione di marijuana ed hashish, i dettagli

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Milazzo, hanno arrestato in flagranza di reato, D.M.F, 47 enne, residente in San Filippo del Mela (ME), ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver perquisito l’abitazione del predetto, rinvenivano, abilmente occultati tra gli arredi dell’abitazione, 59 grammi di hashish già suddivisa in dosi, una busta in cellophane contenente 15 grammi di marijuana, 2 spinelli ed un bilancino di precisione. Lo stupefacente ed il bilancino di precisione sono stati sequestrati e M.D.F.. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida.

