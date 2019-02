Reggio Calabria: a Melito iniziativa sul tema dei minori a rischio coinvolgimento nella criminalità organizzata

19 Febbraio 2019 21:28

Reggio Calabria: tappa a Melito Porto Salvo del tour d’incontri programmato dal centro comunitario e dall’associazione Libera, per sensibilizzare le comunità sul tema dei minori a rischio coinvolgimento nella criminalità organizzata

Tappa a Melito Porto Salvo del tour d’incontri programmato dal centro comunitario e dall’associazione Libera, per sensibilizzare le comunità sul tema dei minori a rischio coinvolgimento nella criminalità organizzata. L’incontro- dibattito previsto per Giovedì 21 febbraio alla ore 17,30 c/o l’ex mercato coperto di Melito Il programma prevede il saluto di Giuseppe Meduri Sindaco di Melito P.S., Proiezione trailer Film Liberi di scegliere, introduzione Mario Nasone Presidente Centro Comunitario Agape, una testimonianza, intervento Stefano Musolino Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, coordina Giuseppe Toscano giornalista. La testimonianza sarà portata da Giosuè, seguito negli anni 80 da Agape e da don Italo Calabrò nel percorso di riscatto che lo ha portato a rompere con il clan di appartenenza della piana di Gioia Tauro e di rifarsi una vita al Nord.

