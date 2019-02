Il Generale Maurizio Ferla in visita alla Caserma “Triggiani” in Calabria

26 Febbraio 2019 18:14

Il Generale Maurizio Ferla in visita alla Caserma “Triggiani” sede del Nucleo Operativo Ecologico di Catanzaro

Il Generale di Brigata Maurizio Ferla, Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, il 25 febbraio scorso, si è recato in visita alla Caserma “Triggiani” sede del Nucleo Operativo Ecologico di Catanzaro. Nell’occasione il Gen. Ferla, accolto dal Mar. Magg. Giuseppe Nisticò, Comandante del NOE di Catanzaro, ha incontrato tutto il personale dello speciale Reparto dell’Arma con il quale sono state affrontate le principali problematiche connesse con il servizio del comparto di specialità, nonché le maggiori criticità ambientali emerse nelle aree geografiche di competenza. Il Gen. Ferla si è inoltre recato, in visita istituzionale, presso il locale Palazzo di Giustizia, dove ha incontrato il Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia, Dr. Nicola Gratteri.

