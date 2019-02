6 Febbraio 2019 22:52

Master Universitari in Calabria: approvato l’avviso pubblico. Le domande per l’annualità 2019 potranno essere inviate a partire dal 7 febbraio 2019 fino al 1 aprile 2019

Il Dipartimento Presidenza, settore Alta Formazione Università, comunica che con decreto n. 1133 del 4/02/2019 è stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione ai master di I e II livello. Le domande per l’annualità 2019 potranno essere inviate a partire dal 7 febbraio 2019 fino al 1 aprile 2019.

