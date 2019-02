Reggio Calabria, Marziale: “bene la nomina di Alessandra Tavella a presidente del Comitato provinciale Unicef”

19 Febbraio 2019 11:46

“Esprimo il mio più sincero compiacimento per la nomina dell’avvocato Alessandra Tavella a presidente del Comitato provinciale Unicef di Reggio Calabria”. È quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria. “Conosco la neopresidente – continua il Garante – ed apprezzo il senso vocazionale che anima la sua disponibilità a lavorare in favore dei bambini. D’altro canto è l’Unicef, costola delle Nazioni Unite, l’organizzazione più vicina al mio Ufficio sin dal giorno del mio insediamento. Su tanti fronti la loro collaborazione si è rivelata necessaria, soprattutto in tema di formazione dei tutori per minori stranieri non accompagnati. Se la Calabria è ai primissimi posti della classifica delle persone formate, lo si deve agli uomini ed agli strumenti che il presidente nazionale, Francesco Samengo, ed il segretario regionale Pietro Marino, mi hanno offerto”. “Auspico – conclude Marziale – sempre maggiore e proficua collaborazione in attesa, nei prossimi giorni, di incontrare Alessandra Tavella per pianificare nuove e fattive strategie a vantaggio dei nostri bambini”.

