La campagna di MareVivo, università e scuole plastic free: stop all’uso dei prodotti in plastica usa e getta

5 Febbraio 2019 11:43

#StopSingleUsePlastic, la campagna di MareVivo per combattere l’inquinamento da plastiche

Per combattere l’inquinamento da plastiche MareVivo lancia la campagna #StopSingleUsePlastic per ridurre il consumo di prodotti usa e getta e la richiesta non è rimasta inascoltata.

MareVivo ha chiesto alle scuole di aderire con azioni di sensibilizzazione che coinvolgano docenti, studenti e famiglie. Le scuole si impegneranno, dove possibile, a sostituire i prodotti in plastica usa e getta con alternative biodegradabili e compostabili. Anche gli atenei italiani hanno accolto la nostra richiesta di ridurre il consumo di plastica usa e getta. Abbiamo firmato un accordo con CoNISMa e CRUI per renderlo possibile.