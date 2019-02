Allerta Meteo: mareggiate in Calabria. barca a vela in avaria: uomo salvato dalla Guardia Costiera

23 Febbraio 2019 17:56

Allerta Meteo- Situazione difficile in Calabria per via del maltempo. Le zone costiere sono animate da forti mareggiate che stanno provocando enormi disagi. La Guardia Costiera ha soccorso un’imbarcazione a vela, di bandiera olandese, con motore in avaria e timone bloccato a circa 17 miglia al largo di Crotone

