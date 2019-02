Messina, al via la Maratonina dei Nebrodi: edizione di record di iscritti

8 Febbraio 2019 16:29

Messina al via la “6ª Maratonina dei Nebrodi”: oltre 820 gli iscritti, suddivisi in ben 22 categorie tra maschili e femminili per la prova, omologata Fidal, valevole come tappa di apertura del circuito Grand Prix Sicilia 2019 di maratonine

È stata presentata questa mattina in aula consiliare la sesta edizione della “Maratonina dei Nebrodi”, evento sportivo di grande prestigio nel panorama podistico regionale che mancava da quattro anni, l’ultima volta fu nel 2015, dalle strade di Sant’Agata Militello (Messina).

La competizione, organizzata dall’Atletica Nebrodi e dedicata alla memoria del finanziere vittima del dovere Maurizio Gorgone, partirà domenica mattina alle 9:45 da piazza Crispi dove sarà posta la linea del traguardo al termine dei canonici 21,0975 chilometri.

Dopo lo start e l’imbocco di via Medici direzione Palermo, il circuito cittadino porterà gli atleti da via Zito al lungomare, con il passaggio sul nuovo tracciato nel quale si sono da poco conclusi i lavori, quindi si proseguirà fino a Rosmarino dove verrà fatta inversione di marcia. I podisti affronteranno la salita di contrada Papa sino a via Medici da dove ritorneranno verso piazza Crispi. Il circuito di 7,33 km sarà compiuto tre volte.

Oltre 820 gli iscritti, suddivisi in ben 22 categorie tra maschili e femminili per la prova, omologata Fidal, valevole come tappa di apertura del circuito Grand Prix Sicilia 2019 di maratonine.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte tecnici e dirigenti dell’Atletica Nebrodi, insieme al sindaco Bruno Mancuso, all’assessore allo sport Antonio Scurria ed al comandate della Polizia locale Vincenzo Masetta, che ha curato il piano della viabilità ed il piano sanitari e di sicurezza di concerto con Polizia di Stato, Polstrada e Carabinieri.

“Siamo molto soddisfatti per la risposta fin qui avuta in termini di partecipanti – ha commentato Riccardo Curasì, presidente dell’Atletica Nebrodi – . È un bel circuito, quasi per intero pianeggiante e chi ha la preparazione per poter fare il proprio record personale certamente Sant’Agata offre una bella opportunità. Ringraziamo l’amministrazione comunale, il Parco dei Nebrodi e tutti gli enti coinvolti per il sostegno che ci stanno dando, le autorità competenti, le forze dell’ordine ed i volontari di Protezione civile per la disponibilità ed il supporto riguardo i dispositivi di sicurezza che saranno approntati”.

“La Maratonina dei Nebrodi è un appuntamento prestigioso che dà lustro alla nostra città, per questo siamo lieti sia tornata a Sant’Agata Militello – ha detto il sindaco Bruno Mancuso –. Un ringraziamento, oltre che agli organizzatori, va alla Città Metropolitana di Messina ed all’impresa Ricciardello che hanno consentito per il passaggio del circuito l’utilizzo dell’area di cantiere sul lungomare, su cui sono ormai conclusi i lavori”.

“E’ un evento di grande successo che convoglia a Sant’Agata migliaia di appassionati della disciplina – dichiara l’assessore Antonio Scurria – e per questo siamo grati ai componenti dell’Atletica Nebrodi per l’impegno che ci stanno mettendo che siamo ben lieti di sostenere, sperando che questo appuntamento cresca ogni anno sempre di più”.

