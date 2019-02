Roccella Jonica: finanziati interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità

26 Febbraio 2019 10:55

Il Comune di Roccella Jonica ha ottenuto dal Ministero dell’Interno, con la Legge di Bilancio 2019, un contributo dell’importo di 70 mila euro per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale. Secondo quanto informa l’Assessore comunale ai Lavori Pubblici, Francesco Scali, la somma sarà utilizzata per la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità che riguarderanno, in particolare, la messa in sicurezza di arterie situate sia al centro sia alla periferia del territorio comunale, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie. I lavori interesseranno nello specifico: la strada di contrada “Mancino” nel tratto attualmente disarticolato, dove sarà ripristinato il manto stradale e saranno installati anche lampioni fotovoltaici; la strada di contrada “Bosco Catalano”, in particolare nelle zone basse ad alta criticità; via Gramsci; via Nanni; via Marina lato nord; via Giardini; la salita dell’isola ecologica. I lavori dovranno necessariamente iniziare entro il 15 maggio 2019, pena la revoca parziale o totale del finanziamento stesso, secondo quanto prevede il decreto ministeriale.

