Maltempo, il mare in tempesta flagella la Sicilia: 3 ragazzi dispersi nella Timpa di Acireale, trascinati in mare dentro un’auto [LIVE]

24 Febbraio 2019 21:57

Maltempo, mar Jonio in burrasca: tre giovani dispersi in Sicilia

Tre ragazzi molto giovani (Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni) sono dispersi da ore nel mar Jonio dopo che un’onda li ha travolti mentre si trovavano in auto, su una Fiat Panda di colore verde, nel porticciolo di Santa Maria La Scala, ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. I Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia che non possono però effettuare ricerche a causa del proibitive condizioni del mare.

Foto d’archivio

Valuta questo articolo