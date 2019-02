Maltempo in Sicilia, frane sui Nebrodi: masso colpisce un’auto 

5 Febbraio 2019 17:11

Maltempo in Sicilia: grossi massi a Sant’Angelo di Brolo, si sono staccati da un costone e hanno colpito un’auto in transito

Le piogge di queste ultime ore stanno causando numerose frane nel territorio dei Nebrodi, nel messinese. Smottamenti si registrano a Sinagra, Militello Rosmarino, Sant’Agelo di Brolo e Patti. Grossi massi a Sant’Angelo di Brolo, si sono staccati da un costone e hanno colpito un’auto in transito. La donna che era all’interno del mezzo e’ rimasta illesa. Per una nevicata la scorsa notte inoltre un operaio dell’Italgas, e’ rimasto bloccato per ore in una tormenta di neve a Floresta (Me) con il proprio veicolo in panne.

