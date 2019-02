Maltempo in Calabria: rivista l’allerta che passa da rossa a gialla 

5 Febbraio 2019 15:48

Maltempo in Calabria: l’allerta diramata per oggi dalla Protezione civile calabrese passa da rossa a gialla

E’ stata rivista da rossa a gialla l’allerta meteo per oggi diramata ieri dalla Protezione civile calabrese. Fino alla mezzanotte di oggi sono previste ancora piogge sparse e temporali isolati sulla parte meridionale della Regione con piogge e rovesci o temporali isolati nella fascia ionica cosentina e sul crotonese, oltre a venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone. Su tutta la regione,, in merito alle criticita’ idrogeologiche e/o idrauliche l’allerta e’ stata quindi rivista al giallo. Per domani sono previste piogge e rovesci o temporali isolati con “allerta” verde su tutta la Calabria.

