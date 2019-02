Mafia in Sicilia, Cosa Nostra pronta a riorganizzarsi. Allarme della Dia: “Capi emergenti e famiglie storiche pronte a scalare posizioni di potere. Non esclusi atti di violenza cruenti”

13 Febbraio 2019 20:19

Mafia in Sicilia, allarme della Dia: “Vuoto di potere in Cosa Nostra. Capi emergenti, anche eredi di storiche famiglie, potrebbero approfittare e cercare spazi per scalare posizioni di potere”

Negli ultimi anni, sebbene Cosa nostra abbia subito un “indebolimento come organizzazione compatta e unitaria”, ora “il vuoto di potere venutosi a determinare” pone “un’esigenza di rinnovamento e di riorganizzazione complessiva della organizzazione, probabilmente non più rinviabile” che potrebbe anche dar luogo ad “atti di violenza particolarmente cruenti”. E’ quanto emerge dalla relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia (Dia) riguardante il periodo compreso tra gennaio e giugno 2018. L’indebolimento di Cosa nostra è dovuta, spiega la Dia, “anche per la sotterranea contrapposizione di due correnti: l’una, intransigente ed oltranzista, legata alla ‘linea Riina’ e l’altra, più moderata e meno disposta all’uso non misurato della forza, quella che storicamente ha fatto sempre riferimento al rapporto, quasi aritmetico, tra costi e benefici”. Tra le questioni irrisolte “si inserisce l’inquadramento della figura di Matteo Messina Denaro”. Benché “il latitante abbia goduto di rapporti, consolidati, risalenti nel tempo, con uomini d’onore dei mandamenti strategici palermitani, quali quelli di Brancaccio e di Bagheria, gli elementi di vertice del capoluogo regionale, soprattutto dopo l’esperienza corleonese, non sarebbero ora favorevoli ad essere rappresentati da un capo non palermitano, specie quando, come nel caso del latitante di Castelvetrano (TP), egli è chiamato, in primo luogo, come testimoniano recenti attività investigative, continuamente a confermare, in ragione della sua ‘assenza operativa’ dal territorio, il ruolo di leader nella provincia di Trapani”. “È da valutare, inoltre, come in un tale scenario – si legge nella relazione -, soprattutto per i danni conseguenti, alla fine degli anni ’80, alla concentrazione del potere nelle mani dei corleonesi, alcune famiglie e mandamenti potrebbero nel futuro volersi vedere riconosciuta una maggiore autonomia, con un potere più cogente sul proprio territorio. Non può pure escludersi che capi emergenti, anche eredi di storiche famiglie, approfittino della situazione e cerchino spazi per scalare posizioni di potere. Non è anche da escludere che, alla luce della non chiara evoluzione del quadro descritto, le articolate dinamiche dell’organizzazione possano sfociare in atti di violenza particolarmente cruenti. Una possibilità, a dire il vero, finora non suffragata da indizi che facciano presagire una volontà precisa di ritornare a forme di conflittualità eclatanti”. (AdnKronos)

