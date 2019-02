Mafia, Cafiero de Raho su Messina Denaro: “ha ancora una rete di copertura ma lo arresteremo”

6 Febbraio 2019 23:25

Nel corso della presentazione del libro “La mafia dei pascoli”, l’ex procuratore capo della procura della Repubblica di Reggio Calabria ed attuale procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, parla del latitante Messina Denaro: “Perchè non si prende? Perche’ evidentemente gode di una copertura che gli consente di mantenere la latitanza. E’ certo che si arriverà’ a lui. Non passerà tanto tempo: queste risorse attorno a lui si sono affievolite”. De Raho ha sottolineato come nella lotta alla mafia sia fondamentale la “diffusione di un messaggio di legalità nelle scuole. E’ da li’ che bisogna partire in quanto gli studenti devono sapere che lo Stato siamo tutti. Certo, ci sono alcuni che sono in prima linea ma ciascuno deve sentirsi Stato in ogni momento. E deve sapere che anche il piu’ piccolo comportamento puo’ aiutare la legalita’ a svilupparsi”.

