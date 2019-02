17 Febbraio 2019 22:00

Reggio Calabria: attimi di paura durante Locri-Bari, un tifoso ospite dopo il gol di Di Cesare è caduto dalla balconata dello stadio “Macrì” fratturandosi una vertebra

Attimi di paura durante Locri-Bari, partita valida per il campionato di Serie D, finita 3-0 per i pugliesi. Un tifoso ospite dopo il gol di Di Cesare è caduto dalla balconata dello stadio “Macrì”: il club ha reso noto che l’uomo si è fratturato una vertebra che si trova presso l’ospedale locale dove i medici stanno valutando se trasferirlo a Reggio Calabria per accertamenti o se dimetterlo per potergli consentire di tornare in Puglia.

