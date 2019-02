Lavoro a Capo d’Orlando: al via le domande per i tirocini nelle aziende [INFO UTILI]

5 Febbraio 2019 12:21

Capo d’Orlando, tirocini inclusivi nelle aziende: entro il 15 febbraio la presentazione delle domande

Scade il 15 febbraio il termine per la presentazione delle domande per i Tirocini inclusivi presso aziende/borse lavoro previsti nell’ambito del progetto PON del Sostegno per l’Inclusione Attiva.

L’area Area Omogenea Distrettuale 2, costituito dai Comuni di Capo d’Orlando, Capri Leone e Torrenova, facenti parte del Distretto Socio Sanitario n. 31 ha ottenuto un finanziamento relativo ad un progetto per l’attivazione dei Tirocini inclusivi di cui beneficeranno 8 persone destinatarie del Reddito di Inclusione, il cui inserimento avverrà in collaborazione con le imprese e tramite i centri per l’impiego, previa valutazione compiuta da una equipe multidisciplinare.

Entro il 15 febbraio, possono presentare richiesta i residenti nei Comuni di Capo d’Orlando, Capri Leone e Torrenova beneficiari della misura REI che abbiano sottoscritto patto di servizio con il Centro per l’Impiego per la ricerca attiva di lavoro.

Per ogni tirocinio, della durata di sei mesi, sarà erogato all’utente una indennità mensile pari a 600 euro per un importo orario di 7,50 euro per 80 ore mensili di attività. L’importo complessivo erogabile è di 3.600 euro.

Il bando di partecipazione e la relativa modulistica sono pubblicati sui siti istituzionali dei Comuni di Capo d’Orlando, Capri Leone e Torrenova.

Informazioni possono essere chieste al Responsabile Unico del procedimento Giuseppina Rigoli al telefono 0941 915350 .

