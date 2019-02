Lavoro a Capo d’Orlando: al via i colloqui per l’assunzione di tre educatori dell’asilo nido

7 Febbraio 2019 13:22

Progetto “Nido – Mantenere per crescere”, dal 12 febbraio a Capo d’Orlando i colloqui per l’assunzione di tre educatori dell’asilo nido

Inizieranno martedì 12 febbraio e si concluderanno il 19 febbraio i colloqui per la selezione pubblica per l’assunzione di 3 educatori dell’asilo nido, categoria C per la realizzazione dei servizi del progetto “Nido – Mantenere per crescere”. Su 189 domande presentate, sono 116 gli ammessi al colloquio orale che si terrà nell’aula consiliare a partire dalle ore 9 del 12 febbraio, secondo il calendario pubblicato sul sito Internet del Comune di Capo d’Orlando. Le nuove unità di personale consentiranno l’ingresso di altri 16 bambini nell’asilo nido (8 nella sezione semi-divezzi e 8 nella sezione divezzi) e verranno così confermati così i livelli di presa in carico del nido comunale di 48 bambini.

