24 Febbraio 2019 12:53

Non si placa la protesta dei pastori in Sardegna: due uomini incappucciati bloccano un’autocisterna a Nuoro, autista costretto a sversare sull’asfalto il latte

Continua, nonostante la chiamata alle urne per le elezioni regionali, la protesta dei pastori in Sardegna. Stamattina ad Orune (Nuoro), si è sfiorata la tragedia: due uomini armati e incappucciati hanno preso d’assalto un’autocisterna del latte diretta al caseificio dei fratelli Pinna di Thiesi, a Sassari. I due banditi hanno intimato all’autista di fermarsi e l’hanno costretto a sversare in strada il latte, poi si sono rapidamente dileguati.

Valuta questo articolo