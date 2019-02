Lamezia Terme: maxi controlli in località Cerasolo, cinquanta gli appartamenti sottoposti a controllo

23 Febbraio 2019 16:42

Lamezia Terme: servizio coordinato interforze in località Cerasolo, cinquanta gli appartamenti sottoposti a controllo, oltre a decine di scantinati, garage e spazi comuni

Proseguono i servizi ad alto impatto, nell’ambito delle iniziative finalizzate a contrastare fenomeni di illegalità nelle zone più degradate della città. Nella decorsa mattinata, infatti, circa novanta uomini della Compagnia Carabinieri, del Commissariato di P.S. e del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, coadiuvati dalle rispettive unità cinofile e supportati da personale dell’Enel, hanno effettuato una serie di perquisizioni presso il complesso popolare di Cerasolo. Cinquanta gli appartamenti sottoposti a controllo, oltre a decine di scantinati, garage e spazi comuni, in un’area, purtroppo caratterizzata da fenomeni di illegalità ed incuria. Durante l’attività sono stati riscontrati diversi allacci abusivi alla rete elettrica per i quali sono stati deferiti in stato di libertà quattro soggetti.

