Ruba un’auto, ma per sfuggire ai carabinieri finisce fuori strada e fa perdere le sue tracce: caccia al ladro in Calabria

9 Febbraio 2019 11:35

Caccia al ladro in Calabria, l’uomo dopo lo schianto ha abbandonato l’auto e si è dileguato tra la fitta vegetazione facendo perdere le sue tracce

Ruba un’auto a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, ma viene intercettato dai carabinieri e l’inseguimento termina con uno schianto e l’uscita di strada dei ladri. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti sul luogo del furto dando subito l’allarme e dando inizio alle ricerche del ladro su tutto il territorio della provincia di Vibo Valentia. Dopo pochi minuti una Gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vibo Valentia ha intercettato a Briatico la vettura e ne è nato un inseguimento fra la pattuglia dei carabinieri ed il ladro, terminato poco dopo con uno schianto e l’uscita di strada della vettura rubata. Il ladro infatti, probabilmente anche a causa del manto stradale bagnato, ha perso il controllo del veicolo condotto urtando un marciapiedi e finendo in mezzo a un campo adiacente alla carreggiata. Abbandonato il veicolo l’uomo si è dileguato in mezzo alla fitta vegetazione facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso indagini, condotte dai carabinieri del Norm di Vibo Valentia unitamente ai colleghi della Stazione di Pizzo. (AdnKronos)

