Ispettorato del lavoro, Ugl Messina: “Indennità inadeguate al rischio della mansione”

15 Febbraio 2019 16:16

La denuncia di Ugl Messina: “Situazione al limite e indennità inadeguate”

Sedici ispettori per ben 108 Comuni e molteplici settori da seguire, tra cui conciliazioni monocratiche, edilizia, patronati, vigilanza amministrativa e turnazioni. È un grido dall’allarme che giunge dall’Ispettorato del Lavoro di Messina, in perenne deficit di personale e costretto ad operare senza gli adeguati strumenti che il Dipartimento Lavoro di Palermo dovrebbe, per giusta norma, garantire. A denunciare una situazione definita «ormai al limite» sono Giovanni Panebianco, componente del direttivo provinciale e segretario della federazione Autonomie della Ugl Messina, e il segretario generale della Ugl Messina Antonino Sciotto. “Le risorse messe a disposizione per le missioni – affermano Panebianco e Sciotto – sono sempre meno, mentre in fase ispettiva ci si ritrova a lavorare senza alcuno strumento di supporto. I programmi per un controllo efficace e immediato dei lavoratori sono quasi inesistenti, mentre vengono abbondantemente forniti esclusivamente all’Inps e all’Inail”. Centrale nelle rivendicazioni della Ugl Messina anche un’indennità di ispettore che sia finalmente adeguata al rischio della mansione. “Quest’ultimo – spiegano Panebianco e Sciotto – è un punto sul quale tutti gli Ispettori della regione si stanno battendo. Le risorse a disposizione devono essere adeguate al rischio e alle enormi responsabilità che questo lavoro impone”.

Valuta questo articolo