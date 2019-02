Inps Messina, stop alla code: arriva il servizio di prenotazione telefonica [INFO e DETTAGLI]

25 Febbraio 2019 18:19

Inps Messina: dal 4 marzo stop alle code

Dal 4 marzo 2019 parte anche nella provincia di Messina il servizio “PrenotaINPS”, che prevede l’accesso agli sportelli informativi INPS su prenotazione telefonica.

L’obiettivo è di ridurre i tempi di attesa, migliorando il servizio complessivamente reso all’utenza.

Inoltre, PrenotaINPS orienterà i cittadini verso gli altri canali informativi di cui dispongono (sito www.inps.it, contact center 803 164, patronati).

Per l’accesso agli sportelli INPS di Messina – via T. Capra – e delle Agenzie in provincia, gli utenti dovranno accendere la prenotazione, chiamando a partire dal 27 febbraio 2019 i seguenti numeri dedicati per ciascuna struttura:

STRUTTURA TELEFONO Messina 090 572 44 44 Barcellona Pozzo di Gotto 090 572 44 45 Milazzo 090 572 44 46 Patti 090 572 44 47 S. Agata di Militello 090 572 44 48 S. Teresa di Riva 090 572 44 49

Le fasce orarie del servizio di prenotazione telefonica coincidono con quelle di apertura degli sportelli (lun.-ven. 8,30-12,30).

Esclusivamente per la sede di Messina, in alternativa è possibile inviare una e-mail a Prenotazioni.Messina@inps.it, che riporti:

– cognome/nome/data di nascita del soggetto che accederà allo sportello;

– numero di telefono cellulare su cui ricevere conferma della prenotazione;

– descrizione sintetica del motivo dell’accesso.

Il servizio di prenotazione assegnerà una precisa fascia oraria per l’accesso. Per le prenotazioni richieste via e-mail, la data e l’orario non potranno essere concordati e saranno scelti dall’INPS.

