19 Febbraio 2019 10:54

Drammatico incidente nella notte a Siracusano: scooter si schianta contro auto, morti due giovanissimi

Sono ancora da accertare le cause del drammatico sinistro avvenuto all’alba di oggi nel siracusano, in cui hanno perso la vita un 16enne e un 17enne. Le due vittime, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, percorrevano la via Montessori, a Noto, a bordo di uno scooter. Fatale l’impatto con un’automobile. I due giovanissimi, entrambi di Noto, sono morti per le gravi lesioni riportate.

Valuta questo articolo