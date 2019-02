3 Febbraio 2019 00:52

Brutto incidente stradale nella notte sulla SS106 “Jonica” Taranto-Reggio Calabria

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica l’ennesimo incidente stradale avvenuto sulla SS 106 “Jonica” Taranto-Reggio Calabria. Il sinistro si è verificato in località Feudo a Sellia Marina (Catanzaro). Nell’incidente è stato investito un pedone che – in base alle prime frammentarie informazioni che arrivano dal luogo dello scontro – sembrerebbe versare in gravi condizioni.

Seguiranno aggiornamenti

