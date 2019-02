20 Febbraio 2019 17:04

Le condizioni dell’uomo sono gravi, l’incidente e’ avvenuto in un villaggio turistico a Botricello

Si trova ricoverato presso l’ospedale di Catanzaro un operaio di 45 anni che è caduto da una scala mentre stava lavorando. Le sue condizioni sono gravi. L’incidente e’ avvenuto in un villaggio turistico a Botricello dove l’uomo lavora. L’operaio era impegnato a potare un albero quando, per cause da accertare e’ caduto al suolo da un’altezza di alcuni metri. Soccorso e’ stato trasportato in ospedale in eliambulanza.

