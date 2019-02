Incidente stradale sull’A19 Palermo-Catania: oggi i funerali del magistrato che ha perso la vita

20 Febbraio 2019 10:34

Oggi i funerali del giovane magistrato vittima dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A19 Palermo-Catania

Si svolgeranno oggi a Carini, nel Palermitano, i funerali del giovane magistrato Giovanni Romano, morto due giorni fa in un terribile incidente stradale sull’autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli. In servizio a Enna dal 2015, sposato e padre di un bimbo di un anno, con la passione per la scrittura, aveva chiesto e ottenuto il trasferimento a Palermo. Presto avrebbe concluso la sua vita da pendolare, ma quel terribile incidente ha distrutto i piani della sua famiglia. la sua auto e’ stata travolta da un mezzo pesante poi precipitato dal viadotto: il conducente del tir e’ rimasto ferito ed e’ stato trasportato in elisoccorso a Palermo. La procura di Termini Imerese ha avviato un’inchiesta. La sua morte ha colpito dolorosamente l’ambiente giudiziario dove era molto apprezzato per le sue doti umane e professionali.

