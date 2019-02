2 Febbraio 2019 20:02

Paura in Sicilia: incendio a Catania in una abitazione in Via Giovanni Di Prima, nel centro storico

Incendio a Catania in una abitazione in Via Giovanni Di Prima, nel centro storico. Pare vi siano persone dentro il palazzo che non possono uscire, con l’edificio invaso dal fumo e dalle fiamme.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo