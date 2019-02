Reggio Calabria: incendio nella tendopoli di San Ferdinando, predisposto lo spostamento di 40 migranti

16 Febbraio 2019 15:25

Reggio Calabria, un altro incendio distrugge la tendopoli di San Ferdinando: trovato il corpo carbonizzato di un 29enne senegalese

Ennesima tragedia alla tendopoli di San Ferdinando dobe questa notte si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni le cui cause sono in corso di accertamento. Durante le operazione di spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco è stato ritrovato il corpo carbonizzato del cittadino extracomunitario senegalese, Moussa Ba. Fonti del Viminale fanno sapere che già dalle prossime ore partirà il piano messo a punto nelle ultime settimane: il primo passo prevede lo spostamento di 40 immigrati regolari in strutture d’accoglienza regionali.

