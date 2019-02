Il Policlinico Messina a misura di bambino: attivato il servizio baby parking al micronido Cocchiara

1 Febbraio 2019 16:10

Il servizio al micronido presso il Policlinico di Messina è rivolto a tutti gli utenti che effettuano esami o fanno visita a persone ricoverate a che hanno bambini al seguito

Presso i locali del micronido aziendale “A. Cocchiara”, ubicato di fronte al Pronto Soccorso pediatrico dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina, è stato attivato il servizio di baby parking dedicato ai bambini: uno spazio in cui possono giocare, dipingere, leggere e partecipare a laboratori ricreativi, con la supervisione di personale qualificato ed esperto.

Il servizio, gestito dalla Cooperativa sociale “Iride” di Scordia, è rivolto a tutti gli utenti che effettuano esami o fanno visita a persone ricoverate e che hanno bambini al seguito: grazie al baby parking hanno ora la possibilità di lasciare i più piccoli in un ambiente preposto e adatto alla loro fascia di età. Il baby parking è rivolto anche a tutti i cittadini che avessero necessità di utilizzarlo per i propri figli di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni.

I bambini possono usufruire del baby parking anche solo per qualche ora, occasionalmente o in modo continuativo, in base alle esigenze delle famiglie, dei pazienti o dei visitatori. I bambini potranno accedere al baby parking in qualsiasi momento durante l’orario di apertura, previa prenotazione. I locali, “a misura di bambino”, sono concepiti ed attrezzati con giochi ed arredi idonei a rendere piacevole, divertente e sicura la permanenza. Le attività didattiche previste sono differenziate in base alle diverse fasce d’età, in modo da offrire ad ogni bambino gli strumenti e i linguaggi più congeniali e facilitare così le potenzialità espressive e le risorse creative di ciascuno. Nel baby parking, quindi, si alternano momenti in cui i bambini sperimentano, attraverso il gioco individuale o di gruppo, abilità motorie, percettive, sociali, linguistiche e di pensiero.

Orari d’apertura:

• dal lunedì al venerd ì dalle ore 7.30 alle 18.3 0;

• il sabato 7:30 alle 14:00

Tariffa

• Il costo orario è fissato in € 8 l’ora. Dalla seconda ora è previsto un meccanismo di scontistica così riepilogato:

ORARIO COSTO 2 ore € 12,00 Mezza giornata con uscita entro le ore 14:00 € 20,00 compreso il pasto Intera giornata € 25,00 compreso il pasto

• Sono previste tariffe scontate per “pacchetti” di 5, 10 o 20 ore ed ulteriori offerte sono valutate in base a promozioni mensili.



Il servizio è su prenotazione è pertanto indispensabile che i genitori prenotino con un anticipo di almeno 24 ore.

Le prenotazioni possono avvenire telefonicamente, tramite whatsapp, tramite messaggio e alla Pagina Facebook “Policlinico Baby Parking Messina”.

Contatti

Responsabile del Servizio: Maria Elena Morelli

Telefono/whatsapp 345 5747591

