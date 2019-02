28 Febbraio 2019 11:25

Reggio Calabria: tutto pronto per il ritorno del Gran Carnevale Cittanovese. I prossimi 3 e 5 marzo, la kermesse di carri allegorici e gruppi in maschera si muoverà per le vie della cittadina pianigiana

Tutto pronto per il ritorno del Gran Carnevale Cittanovese. I prossimi 3 e 5 marzo, la kermesse di carri allegorici e gruppi in maschera si muoverà per le vie della cittadina pianigiana nel solco di una tradizione entusiasmante e suggestiva. L’evento, interamente organizzato dall’Associazione “Nuovo Carnevale Cittanovese” con la collaborazione con il Comune di Cittanova, metterà in campo un programma coinvolgente, capace di dialogare con la voglia di puro divertimento di grandi e piccini. La sfilata prenderà il via alle ore 15,00 dalla Villa Comunale di Cittanova e proseguirà fino a sera, animata da numerosi gruppi organizzati. Uno spiegamento notevole, composto da oltre seicento “personaggi” collegati ai temi trattati dai sei carri allegorici realizzati da mani sapienti di artisti locali. A conclusione delle due giornate, quindi, la grande festa in maschera in piazza Calvario. Il ritorno del Gran Carnevale Cittanovese metterà insieme associazioni e cittadini, portando in strada migliaia di persone dell’intero territorio. Una cartolina straordinaria e positiva per Cittanova e per la sua comunità.

