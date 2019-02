Caso Regeni, il padre: “ridateci i vestiti di Giulio”

18 Febbraio 2019 10:05

Caso Regeni, appello del padre del ricercatore ucciso al Cairo: “ridateci i vestiti di Giulio”

Non si placa i dolore dei genitori di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto. Durante la trasmissione “Che tempo che fa”, il padre rivolge un appello alle autorità egiziane: “il 6 dicembre 2016 abbiamo incontrato il procuratore generale del Cairo, Nabil Ahmed Sadek, a Roma. In quell’occasione ci disse, guardandoci negli occhi, che avrebbe catturato tutti i responsabili del rapimento, della tortura e dell’uccisione di nostro figlio. Quindi io da uomo a uomo, da padre a padre, gli chiedo di rispettare quella promessa e di incontrarci di nuovo a Roma: in quell’occasione – aggiunge Claudio Regeni – ci farebbe piacere riavere i vestiti che Giulio indossava nel momento in cui lo hanno ritrovato. Grazie”.

