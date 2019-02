Coppa Italia Serie D, Giulianova-Acr Messina 1-1: qualificazione aperta, si deciderà al Franco Scoglio

27 Febbraio 2019 22:24

Coppa Italia Serie D: Giulianova-Acr Messina 1-1, la squadra di Biagioni punta alla finale della competizione. Ritorno al Franco Scoglio il 3 aprile

Giulianova-Acr Messina- La squadra di Oberdan Biagioni punta dritto alla finale della Coppa Italia di Serie D: il pari a Giulianova è sicuramente un buon viatico. Nel primo tempo il Messina sembra più in palla dimostrando un buon gioco seppur la gara non si accende e sono poche le occasioni di gol. Unica occasione degna di nota un tiro di Catalano. Nella ripresa il vantaggio della squadra dello Stretto: al 55′ su rigore Arcidiacono porta in vantaggio per gli ospiti. Buona reazione del Giulianova e all’80’ un penalty (gol dall’attaccante Tozzi Borsoi) riporta in pari la gara. Continua a spingere la squadra di casa nel finale a caccia del gol della vittoria che però non arriva. Il 3 aprile ritorno al Franco Scoglio.

Giulianova-Acr Messina 1-1

Real Giulianova (4-3-3): Pagliarini; Del Grosso, De Fabritiis, Fuschi, Ferrini; Lenart, Napolano, Gori; Barlafante, Tozzi Borsoi, Fazzini.

Acr Messina (4-3-3): Lourencon; Biondi, Zappalà, Ferrante, Barbera; Bossa, Traditi, Amadio; Arcidiacono, Cocimano, Catalano.

