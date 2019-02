Giornata Mondiale del Malato: al Papardo di Messina un momento di preghiera e condivisione [INFO e DETTAGLI]

7 Febbraio 2019 13:48

Le iniziative al Papardo di Messina in occasione della Giornata del Malato

Il Commissario Straordinario del Papardo di Messina, dott. Mario Paino, per la Giornata Mondiale del Malato, festa della Chiesa Cattolica e della commemorazione della Madonna di Lourdes, ha voluto che si organizzasse presso l’Azienda Sanitaria di Messina un momento speciale di preghiera e di condivisione, con l’auspicio che la ricorrenza risvegli in ciascuno il senso umano e cristiano del donare e della condivisione di solidarietà. “Questo– si legge in una nota-deve far guardare ai fratelli e sorelle infermi come ad un tesoro prezioso da accogliere, gestire con gioia e coraggio, amare con intensità umana e spirituale La giornata è dunque occasione propizia per riflettere sul mistero della sofferenza e, soprattutto, per rendere più sensibili gli operatori, le nostre comunità e la società civile verso i malati”.

Per la Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio 2019, presso il PO Papardo, sono stati organizzati diversi eventi aperti a chiunque voglia partecipare, nello specifico:

– Alle ore 11.00 – al piano 4° area adiacente al DH Oncologico – ci sarà un momento di preghiera e di riflessione sul tema della giornata, ponendo particolare attenzione alla pastorale della salute, all’umanizzazione delle cure a al rapporto tra operatori e malati

– Alle ore 15.30 – al piano 4° presso l’Auditorium è previsto uno spettacolo teatrale “Totó sava maritari” organizzato dall’associazione di volontariato Pegaso Onlus Anpas di Messina

– Alle ore 16.30 Padre Francesco Gullo insieme ai volontari incontrerà i malati e i sofferenti, direttamente nei reparti per un momento di preghiera e di conforto.

– Alle ore 18.00 – al piano 8° presso la Cappella ci sarà la Santa Messa, il Commissario coglierà l’occasione per ringraziare tutti gli operatori dell’Azienda che con la loro professionalità umana e generosità tutti i giorni si fanno carico della malattia altrui; per incoraggiarli a mantenere sempre al centro del loro operato l’attenzione alla persona, perché ogni paziente si senta accolto, seguito e amato come se fosse unico, con un rapporto individuale e amicale

