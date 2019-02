Reggio Calabria: nuova esperienza per Gennaro Calabrese, da lunedì condurrà un programma su Alice Tv [INTERVISTA]

17 Febbraio 2019 16:25

Reggio Calabria: nuova sfida artistica per Gennaro Calabrese che, da lunedì condurrà il nuovo programma “20 anni insieme” su Alice Tv

Nuova esperienza per Gennaro Calabrese che, da domani 18 Febbraio, condurrà il nuovo programma “20 anni insieme” su Alice Tv. Il format dedicato ai 20 anni dell’emittente televisiva, in onda da lunedì al venerdì, alle ore 19.45, vedrà l’attore reggino conduttore e “arbitro” di un programma impreziosito dalla presenza di volti storici del canale. Protagonisti di “20 anni insieme” saranno infatti, i telespettatori che hanno scoperto il piacere della cucina attraverso i volti e i programmi di Alice: una vera e propria generazione di appassionati di cucina. “E’ una celebrazione dei 20 anni che compie il canale televisivo e si discosta un po’ dal format tipico di Alice perché mentre prima si facevano trasmissioni strettamente legate alla cucina adesso, proporremo un vero talk show- spiega Calabrese ai microfoni di StrettoWeb– Praticamente, ci sarà una telespettatrice o telespettatore che, grazie ad Alice, ha maturato in questi anni la passione per la cucina e proporrà una ricetta in studio. Io mi sto divertendo tanto, speriamo che il pubblico ci premi e cercherò di portare un pò di calabresità all’interno del programma”.

Valuta questo articolo