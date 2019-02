Cosenza: il GAL Sila sarà a San Giovanni in Fiore per presentare i bandi del Piano degli interventi 2017/2023

25 Febbraio 2019 22:16

Cosenza: il GAL SILA, martedì 26 febbraio prossimo, sarà a San Giovanni in Fiore nella Sala Saverio Marra presso il Museo Demologico, per presentare i primi bandi in uscita del Piano degli interventi 2017/2023

Nell’ambito delle attività di animazione, il GAL SILA, martedì 26 febbraio prossimo, sarà a San Giovanni in Fiore nella Sala Saverio Marra presso il Museo Demologico, per presentare i primi bandi in uscita del Piano degli interventi 2017/2023. Nello specifico saranno presentate le misure: 4.1.1 e 6.4.1 con l’obiettivo di coinvolgere quanto più possibile i soggetti interessati, in questo caso le aziende agricole ricadenti nel perimetro del Gal, per il potenziamento e la diversificazione di attività finalizzate alla crescita del tessuto produttivo, agricolo ed extra agricolo, del territorio. La Misura 4.1.1, già pubblicata il 6 febbraio con scadenza 8 aprile 2019, sostiene interventi a favore del patrimonio della biodiversità agricola e zootecnica che è presente o che è a rischio di perdita sul nostro territorio. Si tratta di specie vegetali e di razze animali a forte identità autoctona che attraverso la valorizzazione, possono determinare opportunità di sviluppo sostenibile per le attività economiche e produttive. Il bando premia la nascita di micro distretti dei singoli prodotti ed ha una dotazione economica di 300.000 euro. La Misura 6.4.1 sostiene interventi finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte in regime extra agricolo dalle aziende. Saranno presi in considerazione progetti rivolti alla creazione ed al potenziamento di attività di agricoltura sociale, turistica e di trasformazione di determinati prodotti a forte identità territoriale. Attraverso questa misura, che è in pre informazione, saranno finanziabili investimenti relativi alle attività agrituristiche. Anche qui la dotazione economica è di 300.000 euro. L’incontro prevede l’approfondimento tecnico delle due Misure sopra illustrate ma sarà sicuramente occasione per parlare più diffusamente dell’intero Piano degli interventi che si protrarrà fino al 2023. Inoltre, sul sito del Gal Sila sono presenti tutti i dettagli dei due bandi .

