Furti e rapine in uffici postali, aziende e negozi: arresti in Calabria e Sicilia

20 Febbraio 2019 07:14

Disarticolate due bande di rapinatori: arresti tra Calabria e Sicilia

Dalle prime ore della mattinata odierna, a Lamezia Terme (Catanzaro), Cosenza, Corigliano (Cosenza), Seminara (Reggio Calabria), Catania e Venezia ed in area Schengen, i Carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme, stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, nei confronti di 11 indagati, di cui 4 italiani e 7 rumeni, appartenenti a due distinti gruppi criminali, ritenuti responsabili di furti e rapine perpetrati in danno di uffici postali ed esercizi commerciali del lametino.

Le indagini, iniziate nell’aprile 2018, hanno permesso di documentare l’esistenza di un primo sodalizio criminale, costituito dai 4 soggetti italiani ed operante su varie località della Sicilia e della Calabria, specializzato nella commissione di rapine ai danni di uffici postali.

Parallelamente è stata documentata l’esistenza di un secondo sodalizio criminale, costituito dai 7 soggetti rumeni, operante su varie località della Calabria e dedito alla commissione di rapine e furti con il metodo della c.d. “spaccata” in danno di aziende ed esercizi commerciali.

