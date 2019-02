7 Febbraio 2019 18:54

Fruit Logistica, Cilento: “La promozione dell’ortofrutta d’eccellenza è strategica per la Calabria”. Il vice presidente di Confagricoltura Italia assieme al presidente Giansanti ha visitato lo stand della Regione alla fiera di Berlino

“La promozione delle migliori produzioni ortofrutticole calabresi rappresenta la strategia vincente per intercettare mercati importanti, con conseguenti benefici sull’export e sullo sviluppo economico del territorio”. Così il vice presidente di Confagricoltura Italia Nicola Cilento commenta la presenza della Calabria, con un proprio stand, a Fruit Logistica 2019, la fiera internazionale che per tre giorni è in corso al centro fieristico di Berlino. Cilento assieme al presidente di Confagricoltura Italia, Massimiliano Giansanti ha incontrato gli operatori calabresi che hanno esposto le loro produzioni all’interno dello spazio (Hall 2.2, Area CSO) organizzato dal dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria. Con 3.200 espositori provenienti da tutto il mondo, Fruit Logistica di Berlino è uno degli appuntamenti più importanti dedicati al comparto. “La Calabria – ha detto Cilento – per tradizione, qualità della produzione ma soprattutto per la sua naturale vocazione non poteva perdere un’occasione come questa per mettere in mostra le sue eccellenze. Fruit Logistica rimane infatti un momento straordinario di incontro tra operatori e buyers mondiali”. Tra i prodotti d’élite dell’ortofrutta calabrese presentati agli acquirenti internazionali del settore le Clementine Igp, il Bergamotto Dop, le Patate della Sila Igp, la Cipolla di Tropea Igp e il Limone di Rocca Imperiale Igp. “Sono ‘gioielli’ come questi – ha concluso Cilento – che possono comunicare al meglio al mondo il valore di un comparto che rimane strategico per far crescere l’intera economia della regione. Sono sempre più convinto che la qualità dell’intero comparto agroalimentare calabrese sia il principale punto di forza per competere e vincere le sfide che ci pone una concorrenza sempre più spietata dei mercati internazionali”.

Valuta questo articolo