Tensione in Francia: tentato incendio alla casa del presidente dell’Assemblea nazionale

8 Febbraio 2019 23:44

Francia: tentativo di incendio alla casa del presidente dell’Assemblea nazionale, Richard Ferrand

Paura in Francia a causa di un tentativo di incendio alla casa del presidente dell’Assemblea nazionale, Richard Ferrand. La gendarmeria ha trovato nei pressi dell’abitazione un copertone, un residuo di pneumatici e una torcia artigianale imbevuta di carburante. L’esponente dello stesso partito del presidente Macron ha denunciato il tutto sui social: “nulla giustifica l’intimidazione, nulla giustifica la violenza e il degrado”. “Chi intimidisce, minaccia, assalta, vandalizza, brucia, non avra’ mai l’ultima parola in democrazia. Mai. Siamo la Republique e ci batteremo senza sosta”, ha commentato il portavoce del governo, Benjamin Griveaux. Interviene anche il presidente Macron: “tutta la mia solidarietà a Richard Ferrand e ai suoi familiari”.

