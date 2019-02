Forza Italia, Cannizzaro nominato responsabile regionale della Consulta nazionale delle Autonomie: il plauso del Gruppo Comunale

27 Febbraio 2019 16:14

Il Gruppo Comunale di Forza Italia di Reggio Calabria esprime “viva soddisfazione per la designazione dell’onorevole Francesco Cannizzaro quale Responsabile Regionale della Consulta Nazionale delle Autonomie di Forza Italia”

“Il Gruppo Comunale di Forza Italia di Reggio Calabria esprime viva soddisfazione per la designazione dell’onorevole Francesco Cannizzaro quale Responsabile Regionale della Consulta Nazionale delle Autonomie di Forza Italia”, è quanto scrivono in una nota il capogruppo di Forza Italia Mary Caracciolo, Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano. “Siamo certi che l’on. Cannizzaro saprà svolgere il proprio ruolo con il massimo impegno in ragione proprio dell’attualità della tematica che mira ad una modernizzazione delle regioni. La Regione Calabria necessita di una valorizzazione reale delle sue ricchezze nell’ottica nazionale e siamo certi che Forza Italia e l’onorevole Cannizzaro possano dare un contributo importante affinché ciò si realizzi”, conclude.

