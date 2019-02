21 Febbraio 2019 22:46

Formigoni è stato condannato dalla cassazione per corruzione a 5 anni e 10 mesi e andrà in carcere

Guai per l’ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Il politico di lungo corso è stato condannato dalla cassazione per corruzione a 5 anni e 10 mesi e andrà in carcere. L’ex senatore è stato coinvolto nel processo per il fallimento delle fondazioni Maugeri e San Raffaele.

