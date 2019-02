Finanziaria, notte di fuoco all’Ars. De Luca e Lo Giudice soddisfatti: “Ecco cosa abbiamo fatto per Messina”

15 Febbraio 2019 14:52

De Luca e l’onorevole regionale De Luca racconteranno alla città quanto accaduto stanotte all’Ars e i risultati raggiunti per Messina

“Quella di San Valentino è stata una nottata di fuoco!”. E’ quanto ha espresso il Sindaco Cateno De Luca in merito all’approvazione, questa notte, da parte del Parlamento siciliano del bilancio e della finanziaria 2019/2022. A tal fine domani, sabato 16, alle ore 10, il Sindaco De Luca insieme all’on. Danilo Giudice, terrà una conferenza stampa nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca. “Nel corso dell’incontro – ha sottolineato il Sindaco – saranno illustrate le norme fatte approvare per la città di Messina e per gli altri comuni siciliani. Inoltre, essendosi creata la rottura alle ore 22 con il presidente Gianfranco Miccichè, tracceremo le condizioni politiche che in nottata siamo riusciti a creare, grazie alla bravura dell’on. Lo Giudice, per far ratificare al Parlamento siciliano alcune norme vitali per la città di Messina che erano state precedentemente stralciate”.

Valuta questo articolo