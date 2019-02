23 Febbraio 2019 18:16

Governo Lega-M5S, fiducia nei ministri: crolla Toninelli, in calo Di Maio e Salvini. In controtendenza Bongiorno e Bussetti

Crolla la fiducia per il ministro Toninelli, in sensibile calo Luigi Di Maio, ma – per la prima volta – arretra, pure se di poco, anche il vicepremier Matteo Salvini. È il responso di ‘Minister Monitor’, la periodica analisi che l’Osservatorio Politico Euromedia Research di Alessandra Ghisleri svolge in collaborazione con il massmediologo Klaus Davi sul percepito del governo. Saldamente in testa il Ministro dell’Interno e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini (Lega) con un indice di fiducia del 50,5, in calo del 2,7% rispetto a settembre 2018. Al secondo posto una donna forte del governo, Giulia Bongiorno (Lega), Ministro per la Pubblica Amministrazione, a 49,0 punti di fiducia e in ascesa del 2,6%. Terzo il ministro Giovanni Tria a 41,4, che perde 4,6% ma guadagna corposamente in notorietà (+9,1%, con un indice dell’82,5). In discesa anche Giancarlo Giorgetti (Lega), Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 39,4 (-3,7%) e il Ministro uscente per gli Affari Europei Paolo Savona, con un indice di fiducia del 36,2 (-5,3%). In sensibile calo il Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché Vicepremier, Luigi di Maio (M5S), che si ritrova sesto a quota 34,3, perdendo l’8,2% rispetto alle ultime rilevazioni. Guadagna invece una posizione in classifica Gian Marco Centinaio (Lega), Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, in prima linea nelle recenti vicende xylella e latte, con un indice di fiducia del 34,2, in lieve calo dell’1,7%, ma con un importante avanzamento in notorietà del 7,6% che lo porta a un indice di 72,3 punti. Dietro di lui il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, a 34,0 (-0,8%). A discapito di alcune polemiche sulle sue posizioni sul tema dei gay, scala una posizione anche Lorenzo Fontana (Lega), Ministro per la Famiglia e le Disabilità, che registra un calo di cinque punti in termini di fiducia (a 28,8) ma ‘compensa’ in termini di notorietà (74 punti), cosa che gli permette di staccare la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta (M5S), decima con una fiducia di 28,5 punti. A seguire troviamo tutti gli altri, a partire da Marco Bussetti (Lega), Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, a 28,3 e in ascesa dello 0,2%, seguito da Giulia Grillo (M5S), Ministro della Salute, a quota 27,8 (-3,1%). Sergio Costa (M5S), Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, perde una posizione a quota 27, a pari merito con Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia. Calo verticale invece per Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sconta un 14,8% in fiducia, scendendo a 25,2 punti. Erika Stefani (Lega), Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, è terzultima a 24,5 (-1,3%) mentre Alberto Bonisoli (M5S), Ministro per i Beni e le Attività Culturali, e Riccardo Fraccaro (M5S), Ministro per i Rapporti con il Parlamento e per la Democrazia Diretta, si trovano penultimi appaiati a 23,9 (rispettivamente -3,2% e -2,8%). Chiude Barbara Lezzi, Ministro per il Sud, a 20,2 punti (-5,5%). Per i ricercatori Alessandra Ghisleri e Klaus Davi: “Non si può certo parlare di luna di miele finita, ma sicuramente i conflitti fra le due anime del Governo nonché alcune vicende come la TAV e l’immigrazione hanno inciso nei meccanismi di consenso. Obiettivamente, alcuni esponenti dei dicasteri hanno però seri problemi di percepito cui dovranno porre rapidamente rimedio per evitare ulteriori frane“.

Valuta questo articolo