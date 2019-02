Allerta Meteo, Festa di Sant’Agata rovinata: temporale su Catania, Cerei in Cattedrale

4 Febbraio 2019 22:40

Allerta Meteo: le Candelore, cerei in legno chi sfilano in onore della festa per Sant’Agata, Patrona di Catania, sono tornati in Cattedrale per via del maltempo

Le Candelore, cerei in legno chi sfilano in onore della festa per Sant’Agata, Patrona di Catania, sono tornati in Cattedrale per via del maltempo. I Cerei si sono fermati quindi in piazza dei Martiri dove sono stati immediatamente coperti con dei teli e vigilati dalla Polizia Municipale. La processione, con il maltempo in corso, si è svolta lungo via Vittorio Emanuele verso piazza Duomo con un particolare dispiegamento di Vigili Urbani, pedonale sanitario e volontari di Protezione Civile, affinchè tutto possa essere portato a termine nella massima sicurezza. Il Comitato, in una nota, “ringrazia per la collaborazione i responsabili delle Candelore e soprattutto i portatori, che con grande spirito di sacrificio hanno condotto sotto la pioggia i Cerei, elementi essenziali della Festa”.

Valuta questo articolo