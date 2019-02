Calabria, piccoli centri sempre più spopolati: farmacie a rischio chiusura

24 Febbraio 2019 12:40

In Calabria le farmacie rurali sono quasi 500, ma molte lottano per sopravvivere: allarme del Sunifar

“Se continua cosi’, almeno un migliaio sono a rischio chiusura“, lo dice Silvia Pagliacci, presidente del Sunifar, il Sindacato dei Farmacisti Rurali di Federfarma, commentando la situazione delle farmacie rurali, cioè le farmacie dei piccoli centro abitati. Da nord a sud Lle farmacie rurali sono 6800, in Sardegna se ne contano 318, in Veneto 545, in Calabria 472, in Piemonte 697, in Toscana 438, in Emilia Romagna 521. Ubicate in luoghi difficilmente raggiungibili, molte di loro stentano a sopravvivere, affaticate da fatturati in calo e difficoltà di gestione. In alcuni casi le tasse annullano quasi tutti i guadagni. A rendere critica la situazione è il drammatico spopolamento dei piccoli centri. “Tra i motivi di difficolta’ – aggiunge Pagliacci – oltre all’aumento della vendita di farmaci equivalenti (su cui la farmacia ha minor guadagno), vi e’ la scelta delle regioni di diminuire la Distribuzione di Farmaci per Conto, a favore della Distribuzione Diretta: questo significa che il paziente che prima ritirava i medicinali dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale nella farmacia sotto casa ora deve andare a ritirarli in ospedale o centri di erogazioni delle Asl, tra l’altro a sue spese e con problemi di spostamento“. Inoltre il sussidio di cui godono le 4.700 farmacie rurali che si trovano in centri con meno di 3.000 non e’ mai stato rivalutato dal 1969, e “oggi– spiega Pagliacci– il suo valore e’ 20 volte in meno quello iniziale“.

