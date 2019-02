Messina: Fare per Cambiare è ufficialemente un’associazione

26 Febbraio 2019 19:36

Messina, Fare per Cambiare è ufficialmente un’associazione socio-politica

Fare Per Cambiare è adesso ufficialmente un Associazione Socio-Politica. Negli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Messina, a partire da oggi, Fare Per Cambiare ha ottenuto un proprio codice fiscale, fondamentale per accedere ai rapporti con privati, enti, amministrazioni pubbliche e istituzioni al fine di poter meglio concretizzare le soluzioni e le lotte civiche proposte sin ora grazie all’ufficialità dei rapporti che si andranno generando, anche sul piano Nazionale ed Europeo.

“Un successo dal punto di vista dell’impegno e degli obiettivi che vogliamo raggiungere– commentano i ragazzi di Fare Per Cambiare- investendo energie di ogni tipo per tornare a dar voce alla cittadinanza. Siamo convinti che il passaggio odierno possa essere un punto di partenza da cui costruire un presente ed un futuro che parli di soluzioni e fattività. Fare Per Cambiare si è sempre ispirata ai principi di concretezza e trasparenza per il bene comune territoriale e su questi vogliamo proseguire”.

Alfredo Mangano (Coordinatore), Andrea Giannino (Vicecoordinatore) e Fabrizio Manfredi (Responsabile Contabile) i quali compongono compongono il coordinamento interno messinese, in attesa del Primo Congresso Nazionale.

