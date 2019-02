I “zinghiri” e il ricorso (perso) sull’Agenzia delle Dogane: adesso Falcomatà invita Abramo al Granillo per il derby

1 Febbraio 2019 21:46

Adesso è ufficiale e definitivo: Reggio Calabria perde l’agenzia delle dogane, esulta il sindaco di Catanzaro che parla di “vittoria politica”. Intanto Falcomatà invita Abramo al Granillo per il derby calabrese

Il Tar Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’annullamento della delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la quale è stata istituita, con sede a Catanzaro, la Direzione regionale con competenza sul territorio di Calabria e Basilicata. I giudici hanno ritenuto infondato nel merito il ricorso evidenziando che la scelta legata al nuovo assetto territoriale “appare ragionevole e esente da vizi di disparità di trattamento che, forse, a contrario, si sarebbero potuti ravvisare se la sede della Direzione regionale fosse stata localizzata in una città capoluogo di provincia, a discapito della città capoluogo dell’altra regione (la Basilicata) cui si estende la competenza della sede“. “La sentenza del Tar Lazio – commenta il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo – conferma la validità delle ragioni, da noi sempre sostenute, che erano state alla base dell’istituzione della nuova sede interregionale a Catanzaro. L’Amministrazione comunale ha difeso con le proprie forze, grazie all’impegno dell’ufficio legale a cui rivolgo il mio plauso, la legittimita’ di un provvedimento che riconosceva le funzioni istituzionali e la centralità geografica del capoluogo di Regione.

Intanto Falcomatà dopo questa cocente sconfitta invita il sindaco di Catanzaro al Granillo per assistere al derby tra la Reggina ed il Catanzaro: “ho invitato personalmente. Il derby deve essere una festa per lo sport calabrese e così sarà. Con noi siederà anche l’assessore Zimbalatti che ha già chiarito la vicenda della frase, del tutto fuori luogo, pubblicata sui social. Si è rischiato di generare una tempesta in un bicchiere d’acqua. Sono contento che il sindaco Abramo abbia accettato l’invito, in nome dei sentimenti di amicizia che legano le nostre Città e dei proficui rapporti istituzionali instaurati. Qualche mese fa sono stato a Catanzaro a trovarlo e lo ringrazio per l’accoglienza ricevuta, che intendo ricambiare in occasione del derby. Un’amicizia che affonda le sue radici anche nella cordialità e nei buoni rapporti instaurati tra le due città al tempo della prima giunta Falcomatà, quando mio padre Italo e lo stesso Abramo avviarono una proficua interlocuzione istituzionale, che continuerà anche in futuro. Credo che Reggio e Catanzaro debbano essere un esempio di buona cooperazione, civile e istituzionale, un simbolo della Calabria unita”.

D’accordo con il primo Cittadino anche l’assessore alla Polizia municipale Antonino Zimbalatti che ha rinnovato i suoi sentimenti di amicizia nei confronti della città di Catanzaro. “Ho già avuto modo di affermare pubblicamente che quella frase, che non è stata scritta da me, è lontana dai miei pensieri oltre che dal mio modo di intendere le vicende sportive, che devono essere uno strumento per aggregare e non un motivo di scontro. Stringerò la mano al sindaco Abramo in segno di amicizia con tutti i suoi concittadini”.

