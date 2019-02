Facce da bronzi: stasera la finalissima del Festival al Cilea di Reggio Calabria

16 Febbraio 2019 12:50

Appuntamento stasera al Cilea di Reggio Calabria, la finalissima sarà condotta dall’attore comico Gennaro Calabrese

Grande successo per la semifinale del festival “Facce da Bronzi” ieri sera al teatro comunale di Catanzaro dove bravissimi comici provenienti da tutta Italia, si sono sfidati per partecipare alla finalissima di questa sera al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

Il festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi”, giunto alla sesta edizione, è un progetto ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento. Il Festival, inserito negli eventi dell’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018 – MIBAC, è realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il sostegno della Regione Calabria – PAC 2014/2020 – azione 1 “Eventi di rilievo regionale e nazionale” e da “Funder 35 – l’impresa culturale che cresce” nell’ambito del progetto “New Theatre Training”.

La finalissima si svolgerà questa sera alle 20,45 al teatro “Cilea” e sarà condotta dall’attore comico Gennaro Calabrese, voce dei “Mattinieri” di Radio Kiss Kiss e dal 18 febbraio in onda su “Alice tv”, e con gli interventi degli ospiti d’eccezione dalla trasmissione “Zelig”: l’attore comico Rocco Barbaro e il comico Giancarlo Kalabrugovic alias il filosofo metropolitano “Pino dei Palazzi”.

Non solo comicità ma tanta solidarietà, per l’occasione il festival patrocinato da Unicef Italia, sosterrà la campagna di raccolta fondi “Bambini Invisibili”, inoltre, è prevista l’assegnazione del premio “Un sorriso per l’Unicef” attribuito da una giuria composta di soli bambini al comico più simpatico della serata. Insieme ai concorrenti finalisti, il gravinese Pierluigi Patimo, Alessandro Schino da Bari, Federico Sanfrancesco da Lecce, il milanese Manuel Piazza, il bresciano Marco Bassi e Massimiliano Angioni da Como, si aggiungono questa sera, i tre classificati ieri al teatro comunale di Catanzaro: “Falsi d’autore”, Matteo Cesca e “I poi ve lo dico”.

Per info sugli eventi è possibile consultare il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it o la pagina facebook del Festival @faccedabronzi.

Valuta questo articolo