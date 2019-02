Messina, ex Lsu in festa: contratto a tempo indeterminato per 76 lavoratori

26 Febbraio 2019 18:06

Soddisfatto il sottosegretario Sibilia: “La stabilizzazione dei 76 ex Lsu al Comune di Messina è la riprova che stiamo lavorando per il bene dei cittadini”

Ex Lsu del Comune di Messina in festa. I settantasei ex lavoratori socialmente utili andranno ad ampliare l’organico del palazzo municipale con un contratto a tempo indeterminato. La notizia arriva direttamente dal Viminale ed esprime soddisfazione il sottosegretario all’Interno M5S Carlo Sibilia: “Gli impegni assunti in campagna elettorale con il Governo del cambiamento diventano realtà. La stabilizzazione dei 76 ex Lsu al Comune di Messina è la riprova che stiamo lavorando per il bene dei cittadini. E che le sinergie tra Stato e autonomia possono funzionare bene. Con questo atteggiamento si superano vecchie politiche di austerità devastante. Più sicurezza per i lavoratori. Se lo diciamo, lo facciamo”- conclude il sottosegretario.

